Son Dakika Haberleri: Bursalı genç çiftçilere 5.9 milyon TL hibe

Bursalı genç çiftçilere 5.9 milyon TL hibe

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana sürdürülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2018 yılında Bursa'da çeşitli üretim alanlarında 198 üreticiye 5.9 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Bursalı genç çiftçilere 5.9 milyon TL hibe, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana sürdürülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2018 yılında Bursa'da çeşitli üretim alanlarında 198 üreticiye 5.9 milyon liralık hibe desteği sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Markette Tuvaletini Yapan Kadın, Güvenlik Kamerasına Yakalandı Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor

Japonya'da Karşılaşan İki Türkün Videosu Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 15:06:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursalı genç çiftçilere 5.9 milyon TL hibe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]