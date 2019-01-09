Bursalı genç çiftçilere 5.9 milyon TL hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana sürdürülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2018 yılında Bursa'da çeşitli üretim alanlarında 198 üreticiye 5.9 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana sürdürülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2018 yılında Bursa'da çeşitli üretim alanlarında 198 üreticiye 5.9 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

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