Bursalı Genç Kız Amansız Hastalığa Yenik Düştü
49 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Top, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Top, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Doktorlar Tuğçe Top'a 11 ay önce akciğer kanseri teşhisi koydu. Bir süre kemoterapi ve ışın tedavisi gören Tuğçe Top, 4 gün önce Ali Osman Sönmez
Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki genç kız doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Amansız hastalıkla uzun süredir mücadele eden genç kızın yaşam mücadelesini kaybetmesi, ailesini, arkadaşlarını ve Gemliklileri derinden üzdü. Gemlik'te bulunan arkadaşları olayın haberini alınca, sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdiler. Genç
kızın cenazesi öğle namazına müteakip toprağa verilecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:33 Kaynak: İHA
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