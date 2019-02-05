Son Dakika Haberleri: Bursalı Genç, Model Uçak Üretiyor

Bursalı Genç, Model Uçak Üretiyor

27 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla model uçaklar üretiyor.

Bursalı Genç, Model Uçak Üretiyor, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla model uçaklar üretiyor.

Üniversiteye hazırlanan Seçkin Albamya (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri elektronik eşyalara ilgili olduğunu söyledi.

İnternetten videolar izleyerek 3 boyutlu yazıcı ürettiğini belirten Albamya, şöyle devam etti:

"3 yıl önce 3 boyutlu yazıcı ile uğraşırken aklıma bu hava araçları fikri geldi. 'Drone' dediğimiz sistemlere yöneldim. Kumandasını temin ettim, gövde parçalarını 3 boyutlu yazıcı ile tasarladıktan sonra ilk hava aracımı üretmiş oldum. Yaklaşık 3 yıldır model uçaklar üzerine çalışıyorum. İnegöl'de bununla ilgili bir ekibimiz var. Ben de o ekibin bir üyesiyim. Kendi yaptığımız uçakları uçuruyoruz, testler yapıyoruz. Bazen CNC üzerinde tasarladığımız, çizdiğimiz uçakları uçuruyoruz."

Albamya, insansız hava aracı (İHA) üretmeyi de hedeflediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Bursa, İnegöl, Güncel
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