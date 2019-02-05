Bursalı Genç, Model Uçak Üretiyor
27 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla model uçaklar üretiyor.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde 18 yaşındaki bir genç, 3 boyutlu yazıcı aracılığıyla model uçaklar üretiyor.
Üniversiteye hazırlanan Seçkin Albamya (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri elektronik eşyalara ilgili olduğunu söyledi.
İnternetten videolar izleyerek 3 boyutlu yazıcı ürettiğini belirten Albamya, şöyle devam etti:
"3 yıl önce 3 boyutlu yazıcı ile uğraşırken aklıma bu hava araçları fikri geldi. 'Drone' dediğimiz sistemlere yöneldim. Kumandasını temin ettim, gövde parçalarını 3 boyutlu yazıcı ile tasarladıktan sonra ilk hava aracımı üretmiş oldum. Yaklaşık 3 yıldır model uçaklar üzerine çalışıyorum. İnegöl'de bununla ilgili bir ekibimiz var. Ben de o ekibin bir üyesiyim. Kendi yaptığımız uçakları uçuruyoruz, testler yapıyoruz. Bazen CNC üzerinde tasarladığımız, çizdiğimiz uçakları uçuruyoruz."
Albamya, insansız hava aracı (İHA) üretmeyi de hedeflediğini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:06 Kaynak: AA
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