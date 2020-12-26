Muhtaç insanlara ve sokak hayvanlarına yardım edenlerin araç farlarını ücretsiz temizliyor - Son Dakika

Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan genç, işten artan vakitlerinde, sokak hayvanlarına mama getiren ya da çeşitli yardım kuruluşlarına bağış yapan kişilerin arabalarının farlarını ücretsiz olarak temizleyerek, sosyal medyada başlattığı yardım kampanyasının ilgi görmesini sağlıyor.

Daha önce babasıyla far temizleme işi yaptığı dükkanından ayrılarak tekstil firmasında çalışmaya başlayan Ufuk Bülbül, yardımlaşma geleneğini yaşatmak için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Paylaşımlarında, yardıma muhtaç insanlara ve sokak hayvanlarına yardım karşılığında herkesin araç farlarını ücretsiz temizleyeceğini duyuran Bülbül, kampanyasına katılanların araç farlarını evinin garajında temizliyor.

Bülbül, sokak hayvanlarını çocukluğundan beri çok sevdiğini, insan olmanın özünün ise yardımlaşma olduğunu anlattı.

Yardımsever genç, far temizleme işini çalıştığı firmadan arta kalan vakitlerinde yaptığını vurgulayarak, "Bunu ekstradan yapıyorum, sokak hayvanlarına, zaman zaman afetlerde ve yardıma muhtaç kişiler gördüğümde yardım edebilmek için. Bundan herhangi bir kazancım yok benim, sadece mama getirenlere ya da çeşitli derneklere yardım edenlere ücretsiz far temizliği yapıyorum." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından yaklaşık 4 ay önce ihtiyaç sahibi insanlara ya da sokak hayvanlarına yardım için çağrıda bulunduğunu belirten Bülbül, şunları söyledi:

"Çocukluğumdan beri hayvanları çok seviyorum, onlara yardım etme isteğimle başladı bu durum. Sosyal medya hesaplarımdan yardım için paylaşımlar yapıyordum, hayvanlara da kendi imkanlarım doğrultusunda yiyecek sağlıyordum. Bu yetmeyince 'elimden gelen nedir' diye düşündüm. Fabrikaya girdikten sonra far temizleme işini yapmadım, sonra hafta sonlarında ve gün içinde boş vakitlerimde bu iki işi birleştireyim diye düşündüm. Ben insanların araç farlarını temizleyeyim onlar da yardım yapsın. Boş vakitlerimi böyle değerlendiriyorum. Sonraları ilgi çok olunca, güncel olaylara göre de yardımlar değişmeye başladı. Mesela İzmir depreminde AKUT'a 4 tane 10 liralık yardım mesajı atanların da farlarını temizledim, ihityacı olan insanlara da yardım sağladık. Muhtarlarla, belediyelerle görüşüp ihtiyaç sahibi insanları ziyaret edip yardımları ulaştırdım. Paraları ve bağışları bu iş karşılığında insanlara ulaştırdım. Sosyal medyadan insanlar bize ulaşıyor, katılım güzel, insanlar sağ olsun paylaşımlarımızı takip ediyorlar."

"Şehir dışından da ulaşanlar oldu"

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden de destek için gelen insanlar olduğuna değinen Bülbül, "İnsanlar duyarlı davranıyor, İstanbul, Manisa, İzmir ve Mersin'den destek için gelen insanlar var. Genelde seyyar olarak veya evimin garajında yapıyorum temizlik işlemini. Yardıma muhtaç ne kadar canlı varsa bizim yardım etmemiz gerekiyor. Bu bizim insanlık görevimiz. Ben bu işten maddi kazanç sağlamıyorum, ihtiyacım çok şükür. İnsan olarak bu benim görevim diye düşünüyorum." dedi.

İnsanların kendisine sosyal medya üzerinden ulaşabileceklerini vurgulayan Bülbül, kampanyaya ilginin artacağını düşündüğünü dile getirdi.