Bursalı Genç Tenisçi İran'daki Turnuvada Birinci Oldu
1 saat önce
Tenisçi Defne Çırpanlı, İran'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı.
Tenisçi Defne
Çırpanlı, İran
'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2004 doğumlu Defne Çırpanlı, İran'ın Kish Adası'nda düzenlenen 4. Fair Junior Turnuvası'nda 18 yaş altı tek kızlarda birincilik, çift kızlarda ise ikincilik kupasını Ukraynalı Vlada Datsenko ile aldı.
Önceki yıllarda da Avrupa
'nın bazı ülkelerinde başarılar elde eden Çırpanlı, Tennis Europe Junior organizasyonuna bağlı turnuvalarda ilk 100'ün içinde yer almıştı. Bu yıl 2 bin 500 kişinin bulunduğu Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF Junior) sıralamasında İran turnuvası ile bin 177 basamak yükselerek 880. sıraya çıktı.
Tenisçi Defne Çırpanlı, antrenmanlarını Bursa
'da Ufuk Eroğlu
ile 5 yaşından beri aralıksız sürdürüyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: AA
Erzurumspor'dan Skandal Paylaşım: Operasyon Çocuğu Özgür Yankaya
Chelsea Bu Sezon Tam 42 Oyuncusunu Kiralık Gönderdi
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal, Takıma Yönetimden Habersiz Yemek Verdi
New York Knicks Takımı, FETÖ'cü Enes Kanter ile Yollarını Ayırdı