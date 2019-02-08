Son Dakika Haberleri: Bursalı Genç Tenisçi İran'daki Turnuvada Birinci Oldu

Bursalı Genç Tenisçi İran'daki Turnuvada Birinci Oldu

1 saat önce

Tenisçi Defne Çırpanlı, İran'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı.

Bursalı Genç Tenisçi İran'daki Turnuvada Birinci Oldu, System.String[]
Tenisçi Defne Çırpanlı, İran'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 2004 doğumlu Defne Çırpanlı, İran'ın Kish Adası'nda düzenlenen 4. Fair Junior Turnuvası'nda 18 yaş altı tek kızlarda birincilik, çift kızlarda ise ikincilik kupasını Ukraynalı Vlada Datsenko ile aldı.

Önceki yıllarda da Avrupa'nın bazı ülkelerinde başarılar elde eden Çırpanlı, Tennis Europe Junior organizasyonuna bağlı turnuvalarda ilk 100'ün içinde yer almıştı. Bu yıl 2 bin 500 kişinin bulunduğu Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF Junior) sıralamasında İran turnuvası ile bin 177 basamak yükselerek 880. sıraya çıktı.

Tenisçi Defne Çırpanlı, antrenmanlarını Bursa'da Ufuk Eroğlu ile 5 yaşından beri aralıksız sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Tenis, Defne, İran, Spor
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