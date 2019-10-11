Son Dakika Haberleri: Bursalı gencin, almanya'da tren garındaki sır ölümü
Son Dakika Güncel Bursalı gencin, almanya'da tren garındaki sır ölümü

Bursalı gencin, almanya'da tren garındaki sır ölümü

54 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mert Çokluk (24), master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu.

Bursalı gencin, almanya'da tren garındaki sır ölümü, System.String[]

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Mert Çokluk (24), master yapmak için gittiği Almanya'nın Nürnberg kentindeki tren garında ölü bulundu. Alman makamları, Çokluk'un ölüm haberini ailesine 6 gün sonra bildirdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Matematik Bölümü'nü derece ile bitirdikten sonra master yapmak için Almanya'nın Nürnberg şehrindeki Nürnberg Üniversitesi'ne kayıt yaptıran Bursalı Mert Çokluk (24), 4 Ekim günü Nümberg Tren İstasyonu'nda ölü bulundu.

Çokluk'un ölüm haberi, ailesine, Alman makamlarınca İstanbul Konsolosluğu aracılığıyla 6 gün sonra bildirildi. Aileye, oğullarının nasıl öldüğüne dair bilgi verilmediği öğrenildi.

Mert Çokluk'un 9 Ekim'de üniversitede master sunumu yapmaya hazırlandığı, en son ailesi ile ölü bulunduğu günün sabahı telefonla görüştüğü belirtildi.

Orhangazi'de çiftçilik yapan ve oğlunun ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk babası Bekir Çokluk, Mert Çokluk'un cenazesini Türkiye'ye getirebilmek için konsolosluk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
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