Bursalı güreşçilerden 2 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursalı güreşçilerden 2 madalya - Son Dakika Spor

Bursalı güreşçilerden 2 madalya

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Ankara'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.

Bursalı güreşçilerden 2 madalya, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş sporcuları, Ankara'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada 80 takımdan 443 sporcu mücadele etti. Bursa ekibinin 20 sporcuyla yer aldığı organizasyonda 86 kiloda Burak Şahin ve 74 kiloda Tarık Gür üçüncü olarak yeşil-beyazlılara iki bronz madalya kazandırdı. 57 kiloda Emre Şahin ile beşincilik ve 65 kiloda Duhan Hançerli ile onunculuk derecesi elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takımlar sıralamasında 42 puan toplayarak dokuzuncu oldu. - BURSA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye, Twitter ve Instagram kullanımında ilk sırada
Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü

Son Dakika Haberleri
15:06 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika Spor
15:03 Bülent Uygun, kümede kalmanın formülünü açıkladı! - Son Dakika Spor
15:02 Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
14:52 60 liralık kuponla 6'lı Ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı - Son Dakika Spor
14:40 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:11:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalı güreşçilerden 2 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]