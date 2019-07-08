Bursalı Havlu, ‘Önce Çevre’ dedi
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma adına Bursa'nın önemli sulama kaynaklarından biri olan Demirtaş Barajı'nın çevresinde çöp toplama organizasyonu gerçekleştirdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37
'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma adına Bursa'nın önemli sulama kaynaklarından biri olan Demirtaş Barajı'nın çevresinde çöp toplama organizasyonu gerçekleştirdi.
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