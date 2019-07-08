Son Dakika Haberleri: Bursalı Havlu, ‘Önce Çevre’ dedi
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Bursalı Havlu, ‘Önce Çevre’ dedi

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma adına Bursa'nın önemli sulama kaynaklarından biri olan Demirtaş Barajı'nın çevresinde çöp toplama organizasyonu gerçekleştirdi.

Bursalı Havlu, ‘Önce Çevre’ dedi, System.String[]
Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma adına Bursa'nın önemli sulama kaynaklarından biri olan Demirtaş Barajı'nın çevresinde çöp toplama organizasyonu gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:37 
Türkiye, Bursa, Ekonomi
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