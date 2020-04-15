Bursalı hayvansever evinde de sahipsiz hayvanları unutmadı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinde geçirdiği zamanını, yaşam koşulları ağırlaşan sahipsiz hayvanlara yardım ederek değerlendirmek isteyen Bursalı hayvansever, geri dönüşüm malzemelerinden kedi evleri yaptı.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Güllük Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Özdemir, atıklarından temin ettiği malzemelerle 5 kedi evi yaptı.

Kedi evlerini, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılmak üzere Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Özdemir, sahipsiz hayvanlar için ev yapımına devam edeceğini kaydetti.

Özdemir vatandaşlardan da sahipsiz hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için kapı önlerine mama ve su bırakılmasını istedi.