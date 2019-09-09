Son Dakika Haberleri: Bursalı hemşire kaza kurbanı
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Bursalı hemşire kaza kurbanı

1 saat önce

Tatil için Antalya'ya giden Bursalı aile trafik kazası geçirdi.

Bursalı hemşire kaza kurbanı, System.String[]

Tatil için Antalya'ya giden Bursalı aile trafik kazası geçirdi. Kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki hemşire Semiha Ayyıldız Bursa'da dualarla toprağa verildi.


Tatil için Bursa'dan yola çıkan Ayyıldız ailesi Antalya'da trafik kazası geçirdi. Yaşanan kazada eşi ve 11 yaşındaki oğlu Çağlar yara almadan kurtulurken, 5 yaşındaki kızı Damla Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Semiha Ayyıldız ise hayatını kaybetti.


Hemşire Ayyıldız'ın ölümü ailesini ve sağlık camiasını yasa boğarken, cenazesi Kestel Göçmen Konutları Aksaka Camiinden öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - BURSA

Antalya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
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