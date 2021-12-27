İki arkadaş çelikten "kalp" figürlü stetoskop heykeli yaptı - Son Dakika

Bursa'da metal üzerine faaliyet gösteren işletme sahibi iki arkadaş, sağlık çalışanlarını minnetlerini göstermek için bire bir ölçülerde kalp figürlü stetoskop heykeli üretti.

Nilüfer ilçesindeki atölyelerinde metal ürünler tasarlayıp üretimini yapan Emre Durak ve Can Kula, Kovid-19 sürecinde canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarına ithafen bir çalışma yaptı.

Atölyede aylarca süren çalışmalarının ardından bire bir ölçülerde kalp figürlü stetoskop heykeli yapan iki arkadaş, eserde paslanmaz çelik kullandı.

İşletme sahiplerinden Emre Durak, AA muhabirine, "altın stetoskop" adını verdikleri heykelin yaklaşık 6 aylık çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Sağlık personelinin Kovid-19 sürecindeki fedakarlıklarına değinen Durak, "Bu zorlu süreçte canları pahasına, özveriyle, sevgiyle bize destek olan tüm sağlık çalışanlarımıza ithafen tasarladık bu ürünü. İşin içinde gerçekten bir duygusallık vardı ve bunu da tasarımımıza yansıttık." dedi.

Durak, heykeli oluştururken kaynak yapmadıklarını, görünür tüm yerleri tornada işlediklerini aktardı.

Heykelin malzemesinin paslanmaz çelik olduğunu belirten Durak, "Üründe titanyum kaplama kullandık. Heykelimiz sağlık çalışanları tarafından da çok ciddi bir ilgi gördü. Çok güzel geri dönüşler aldık. Sosyal medya platformlarında paylaşımları da bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Durak, yakın zamanda salgının sona ermesini temenni etti.

"Deneme yanılma yoluyla en doğrusuna karar verdik"

Can Kula da sağlık çalışanları için böyle bir eser üretmekten keyif aldıklarını dile getirdi.

Sağlık personelinin işlerinde gösterdiği titizliği örnek alarak heykeli ürettiklerini anlatan Kula, şu ifadeleri kullandı:

"Doktorların kullandıkları stetoskopla bire bir aynı boyutta. Gerçek stetoskoptaki titizlikte bir üretim aşaması meydana getirerek kaynaksız demonte şeklinde hazırladık. Tasarım tamamen bize ait oldu. Öncesinde kara kalemlerle başladık ve ölçülendirdik. Daha sonra da imalatta deneme yanılma yoluyla birden fazla ürün çıkartarak en doğrusuna karar verdik. Çok yakın bir tarihte bu heykelin seri üretimine başlayacağız ve daha sonra da pandemi sürecinde emeği geçmiş ve simgeleşmiş doktorlarımıza bu ürünlerimizi takdim edeceğiz. Bu mücadelede en çok emeği geçen Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya da bu heykelden ulaştıracağız."