Bursalı İpeker, vegan ev tekstilinde dünya öncüsü oldu
11 dakika önce
Test süreçlerini tamamlayıp Avrupa Vejetaryen Birliğince verilen "V-Label" sertifikasını alarak vegan kumaş üretimi gerçekleştiren İpeker Tekstil, bu alandaki birikimini ev tekstiline aktardı.
Test süreçlerini tamamlayıp Avrupa
Vejetaryen Birliğince verilen "V-Label" sertifikasını alarak vegan kumaş üretimi gerçekleştiren İpeker Tekstil, bu alandaki birikimini ev tekstiline aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:32
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