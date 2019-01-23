Son Dakika Haberleri: Bursalı İpeker, vegan ev tekstilinde dünya öncüsü oldu

Bursalı İpeker, vegan ev tekstilinde dünya öncüsü oldu

11 dakika önce

Test süreçlerini tamamlayıp Avrupa Vejetaryen Birliğince verilen "V-Label" sertifikasını alarak vegan kumaş üretimi gerçekleştiren İpeker Tekstil, bu alandaki birikimini ev tekstiline aktardı.

Bursalı İpeker, vegan ev tekstilinde dünya öncüsü oldu, System.String[]
Test süreçlerini tamamlayıp Avrupa Vejetaryen Birliğince verilen "V-Label" sertifikasını alarak vegan kumaş üretimi gerçekleştiren İpeker Tekstil, bu alandaki birikimini ev tekstiline aktardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:32 

Ekonomi
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