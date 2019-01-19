Bursalı İş İnsanları Meslek Liseliler İçin Rap Söyleyip Klip Çekti

Bursalı iş insanları meslek liseliler için rap söyleyip klip çektiBURSA - Bursalı iş insanları nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip mesleki eğitimi özendirmek için rap şarkısı söyleyip video klip çekti.

Bursalı iş insanları meslek liseliler için rap söyleyip klip çekti



BURSA - Bursalı iş insanları nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip mesleki eğitimi özendirmek için rap şarkısı söyleyip video klip çekti.

Kalifiye işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla 'BOSİAD Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD), projesinin açılışını düzenlediği konserle gerçekleştirdi. 'Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim' sloganıyla gerçekleştirilen gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi oldu. Sözlerini BTSO eski Genel Sekreteri ve Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetimi Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'nın yazdığı rap klibi büyük ilgi görürken, konukların isteği üzerine 2 kez gösterildi.

Merinos AKKM'de verilen konsere sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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