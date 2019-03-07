Bursalı iş insanlarına ‘İhracat Destekleri’ anlatıldı
40 dakika önce
Bursalı iş insanları 'İhracat Destekleri' konusunda bilgilendirildi.
Bursalı iş insanları 'İhracat
Destekleri' konusunda bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığı
KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali
Yurdupak, BTSO'nun yürüttüğü 16 UR-GE ve 1 Hiser projelerinde göstermiş olduğu performansla Türkiye
'de lider konumda olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35
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