Son Dakika Haberleri: Bursalı iş insanlarına ‘İhracat Destekleri’ anlatıldı

Bursalı iş insanlarına ‘İhracat Destekleri’ anlatıldı

40 dakika önce

Bursalı iş insanları 'İhracat Destekleri' konusunda bilgilendirildi.

Bursalı iş insanlarına ‘İhracat Destekleri’ anlatıldı, System.String[]
Bursalı iş insanları 'İhracat Destekleri' konusunda bilgilendirildi. Ticaret Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak, BTSO'nun yürüttüğü 16 UR-GE ve 1 Hiser projelerinde göstermiş olduğu performansla Türkiye'de lider konumda olduğunu ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:35 

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi
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