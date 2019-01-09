Son Dakika Haberleri: Bursalı işadamından Muş’a eğitim yatırımı

Bursalı işadamından Muş’a eğitim yatırımı

50 dakika önce

Bursa Sınav Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl'ün Muş'ta yaptırarak belediyeye devrettiği Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi törenle açıldı.

Bursalı işadamından Muş’a eğitim yatırımı , System.String[]
Bursa Sınav Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl'ün Muş'ta yaptırarak belediyeye devrettiği Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi törenle açıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:50 

Bursa, Bingöl, Muş, Ekonomi
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