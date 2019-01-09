Bursalı işadamından Muş’a eğitim yatırımı
50 dakika önce
Bursa Sınav Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl'ün Muş'ta yaptırarak belediyeye devrettiği Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi törenle açıldı.
Bursa
Sınav Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Bingöl
'ün Muş
'ta yaptırarak belediyeye devrettiği Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi törenle açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:50
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