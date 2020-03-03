Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti - Son Dakika

Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti

6 saat önce

İdlib'de şehit düşen askerler için Türkiye genelinde dua seferberliği başlatılırken, Bursa'da da Ece Mahallesi sakinleri Hamitler Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.

Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti, System.String[]

İdlib'de şehit düşen askerler için Türkiye genelinde dua seferberliği başlatılırken, Bursa'da da Ece Mahallesi sakinleri Hamitler Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.


Garnizon Şehitliğini ziyaret eden Ece-Der üyeleri, Yasin-i şerif ve Kur'an-ı kerim okudu. Çocuklar da dua edip, şehit mezarlarındaki çiçekleri suladı. Mahalleli, eşleri ve çocukları ile şehitler ve kahraman Türk ordusu için dua etti.


Ece-Der Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, "İdlib'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. - BURSA

Türkiye, İdlib, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:08 Kaynak: İHA
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