Bursalı kardelenler şehit abileri için dua etti - Son Dakika

İdlib'de şehit düşen askerler için Türkiye genelinde dua seferberliği başlatılırken, Bursa'da da Ece Mahallesi sakinleri Hamitler Garnizon Şehitliğini ziyaret etti.



Garnizon Şehitliğini ziyaret eden Ece-Der üyeleri, Yasin-i şerif ve Kur'an-ı kerim okudu. Çocuklar da dua edip, şehit mezarlarındaki çiçekleri suladı. Mahalleli, eşleri ve çocukları ile şehitler ve kahraman Türk ordusu için dua etti.



Ece-Der Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, "İdlib'te şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun" dedi. - BURSA