Bursalı kız çocuklar ile

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında Türkiye'nin köy ve kasabalarında kodlama eğitimleri düzenlemeye devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Bursa'da kız çocuklarına özel kodlama eğitimi düzenledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Bursa'nın Zeyniler Köyü'nde bulunan Çalıkuşu Konağı'nda düzenlenen eğitime, yaşları 7-14 arasında değişen kız çocukları katıldı.

Gönüllü kadın eğitmenlerin denetiminde gerçekleştirilen eğitimde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı. "Yarını Kodlayanlar" projesiyle, bugüne kadar Bursa'da 300, Marmara Bölgesi'nde 4 bin, Türkiye'de ise 27 bini aşkın kız çocuğuna ulaşıldı.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı, önümüzdeki bir yıl içinde 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor.

"Amacımız kız çocuklarımızı kodlamayla tanıştırmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimine destek olmak gerektiğini, tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirtti.

Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerektiğini ifade eden Süel, şunları kaydetti:

"Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Amacımız, kız çocuklarımızı da teknolojinin dili kodlamayla tanıştırmak ve dijital yetkinliklerini artırarak geleceğin mesleklerine hazırlamak.

Bu kapsamda, ünlü Çalıkuşu romanının geçtiği yer olan Bursa'nın Zeyniler Köyü'ndeki Çalıkuşu Konağı'nda gönüllü kadın eğitmenlerimizin desteğiyle kız çocuklarına özel bir kodlama eğitimi düzenledik. Bu vesileyle, tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, "Yarını Kodlayanlar projesiyle bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında gençlerin eğitildiğini, eğitilen gençlerin de eğitimi çocuklara ulaştırdığını aktaran Hazır, "Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteği ile gerçekleştirdiğimiz eğitimde kız çocuklarımızı kodlamayla tanıştırdık. 'Yarını Kodlayanlar' ile kodlama ve teknoloji eğitimlerini çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.