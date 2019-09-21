Son Dakika Haberleri: Bursalı koşuculardan Odessa maratonunda büyük başarı
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Bursalı koşuculardan Odessa maratonunda büyük başarı

19 dakika önce

Ukrayna'da düzenlenen Odessa Half Maratonu'na katılan Bursalı atletler birincilik ve üçüncülükle döndü.

Bursalı koşuculardan Odessa maratonunda büyük başarı, System.String[]

Ukrayna'da düzenlenen Odessa Half Maratonu'na katılan Bursalı atletler birincilik ve üçüncülükle döndü.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Odessa Half Maratonu'na katılan Bursalı 12 atlet, bin kişinin katıldığı yarışta 60-65 yaş gurubunda birincilik 55-59 yaş gurubunda ise üçüncülük kazandı. Birincilik ve üçüncülük kazanan Bursalı atletler Türk bayrağını Ukrayna'da dalgalandırdı. 60-65 yaş kategorisinde Nejet Ümmet birinci olurken 55-59 yaş kategorisinde Ali Turan üçüncü oldu.


Bursalı koşucuları Ukrayna'daki yarışa götürmek için organizasyonu düzenleyen Enver Koç, "Bursalı atletler olarak Ukrayna'da düzenlenen Odessa maratonuna 12 atletle katıldık. Katıldığımız yarışta birincilik ve üçüncülük başarısı elde ettik. Uluslararası koşuda Türk bayrağını dalgalandırarak ülkemizi ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettik" dedi. - BURSA

Ukrayna, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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