Son Dakika Haberleri: Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
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Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen 15. Beauty Eurasia Fuarı'nda Bursa Berberler Odası'nın oluşturduğu şov takımının gösterisi ve yeni stiller ilgiyle izlendi.

Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen 15. Beauty Eurasia Fuarı'nda Bursa Berberler Odası'nın oluşturduğu şov takımının gösterisi ve yeni stiller ilgiyle izlendi.

İstanbul Berberler Odası'nın davetlisi olarak fuara katılan Bursa Berberler Odası Başkanı Mustafa Ocak ve şov ekibi hünerlerini sergiledi. Şovda Bursalı kuaförler Saim Arslan'ın kaptanlığında Serdar Fazlıoğlu, Recep Avşar, Gökhan Kayahan, Erdal Kara, Mehmet Ateş, Özgür Eser ve Turgay Aktümer Bursaspor koreografisiyle fuarda mesleklerini en iyi şekilde icra etti. Bursa Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Bahar, alanlarında Bursa'yı bir kez daha en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde olduklarını belirterek meslektaşlarına teşekkür etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:57 Kaynak: İHA
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