Bursalı lise öğrencisi TEKNOFEST 2021'den birincilik ödülüyle döndü - Son Dakika

Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Konak, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde projesiyle yarıştığı dalda birinciliğe layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençleri yenilikçi fikirler oluşturmaya teşvik etmek ve bu sayede kritik konularda önemli fikirler ile ülkeyi geleceğe hazırlamak amacıyla birçok alan ve kategoride düzenlenen TEKNOFEST yarışmaları sona erdi.

TEKNOFEST 2021'de Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Konak, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda Sosyal İnovasyon kategorisi lise seviyesinde Türkiye birincisi oldu.

Festivale Bursa'dan katılarak teknoloji tutkunu öğrencileri yalnız bırakmayan ve öğrencilerin heyecanına ortak olan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, elde ettiği başarıdan dolayı Konak'ı ve öğretmenlerini kutladı.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Su Altı Sistemleri'ne kadar 35 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanırken; TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 5 milyon lirayı aşkın ödüller veriliyor.