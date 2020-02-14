Bursalı makineciler Meksikalı firmalarla iş bağlantıları kurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursalı makineciler Meksikalı firmalarla iş bağlantıları kurdu - Son Dakika Ekonomi

Bursalı makineciler Meksikalı firmalarla iş bağlantıları kurdu

7 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ticaret Bakanlığının destekleriyle firmaların ihracatını artırmaya yönelik düzenlediği "Sektörel Ticaret Alım Heyetleri" organizasyonu kapsamında, Meksika'daki "Expo Manufactura 2020 Fuarı"na katılan Bursalı makine sektörü temsilcileri, yeni iş...

Bursalı makineciler Meksikalı firmalarla iş bağlantıları kurdu, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ticaret Bakanlığının destekleriyle firmaların ihracatını artırmaya yönelik düzenlediği "Sektörel Ticaret Alım Heyetleri" organizasyonu kapsamında, Meksika'daki "Expo Manufactura 2020 Fuarı"na katılan Bursalı makine sektörü temsilcileri, yeni iş birliklerinin yollarını aradı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, makine sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri, Meksika'nın en önemli sanayi şehri Monterrey'deki fuara katıldı.

Takım tezgahları, plastik, otomasyon-robotik, eklemeli üretim ve medikal makine üretimi gibi birçok farklı teknolojinin sergilendiği Expo Manufactura 2020 Fuarı'nda, sektörlerinin son teknoloji ürünlerini inceleyen BTSO üyeleri, yeni firmalarla ticaretin temellerini attı.

BTSO tarafından, fuar alanında kurulan stantta Meksikalı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren Bursalı firmalar, önemli iş bağlantıları gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Makine Konseyi Başkanı Cem Bozdağ, ikili iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Makine sektörü için Meksika'da büyük bir pazar olduğunu aktaran Bozdağ, "Devletimizin Meksika'yı neden hedef pazar olarak belirlediğini daha iyi anladık. Türk firmalarının iş yapabileceği ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli doğru değerlendirmek için çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yüze yakın iş görüşmesinin olumlu sonuçlarını yakın zamanda görmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.

Bluetech Firması Yöneticisi Serdar Alat da etkinlik kapsamında birçok firmanın temsilcisiyle yüz yüze görüşme fırsatı yakaladıklarını vurgulayarak, "Buraya yalnızca bir ziyaretçi olarak değil, stant sahibi olarak da katıldık. Dolayısıyla iş görüşmelerini kendi standımızda yapmak bize büyük bir avantaj sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörel Ticaret Alım Heyetleri organizasyonlarının firmalara ciddi katkılar sunduğuna dikkati çeken Etka-d Firması Genel Müdürü Münir Özgat da "Organizasyon süresince önemli Meksika firmalarıyla görüşmeler gerçekleştirdik. İş dünyası olarak kentimizin ihracatını artırmak adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Meksika, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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