Bursalı makineciler Uzak Doğu'ya açıldı

BURSALI makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 'Makine Sektörel Ticaret Heyeti' programı kapsamında Malezya ve Endonezya'da ikili iş görüşmelerine katıldı.Bakanlığın desteğiyle düzenlenen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Bursalı firmalar rotasını Uzak Doğu'ya çevirdi. Nüfus yoğunluğu ve gelişen ekonomileriyle makine sektörü açısından cazip bir ihracat pazarı olma potansiyeli taşıyan Malezya ve Endonezya'da düzenlenen etkinliğe Bursa'dan 30 firma temsilcisi katıldı. İki ülkede 70'i aşkın firmayla yüzlerce iş görüşmesi gerçekleştiren Bursalı firmalar, yeni ortaklıkların temellerini attı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın da yer aldığı BTSO heyeti, etkinlik kapsamında çeşitli resmi ve ticari temaslarda bulundu.FİRMALAR, KUALA LUMPUR VE CAKARTA'DA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILDIUzak Doğu programına Malezya'dan başlayan BTSO heyeti, başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğine katıldı. Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın da hazır bulunduğu etkinlikte çok sayıda iş görüşmesi gerçekleştirildi. Malezya'daki temaslarının ardından Endonezya'da programını sürdüren makine sektörü temsilcileri, başkent Cakarta'da Endonezyalı firmalarla bir araya geldi. Endonezyalı firmaların büyük ilgi gösterdiği etkinlik Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İkili iş görüşmelerinin ardından Büyükelçi Mahmut Erol Kılıç'ı makamında ziyaret eden BTSO heyeti, Endonezya Metal Makine Sanayicileri Birliği Federasyonu yetkilileri ile de bir araya gelerek işbirliği imkanlarını görüştü.Organizasyonu değerlendiren BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO olarak firmaların yeni pazarlara açılmasına ve ticaret hacimlerini artırmasına destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Heyette yer alan BTSO Meclis Üyesi Yusuf Ertan, Malezya ve Endonezya pazarında coğrafi yakınlık avantajını kullanan Çin ve Japonya'nın güçlü bir konumda bulunduğunu söyleyerek, "Çin ve Japonya ile rekabet etmek zor olsa da bu pazarda aktif olmalıyız" dedi.

- Bursa