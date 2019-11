Bursalı memurlar Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi

Bursa'da bir araya gelen onlarca memur 2020 yılında yapılması planlanan 4+4 memur maaşlarına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdi.



Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilciliğine bağlı onlarca memur gelen zamlar ve artan enflasyonla birlikte maaşlarının eridiğini belirterek yeni yılda yapılacak 4+4 memur maaşlarına az bularak duruma tepki gösterip istek ve dileklerinin bulunduğu mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, HDP hariç tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerine gönderdi.



Mektup gönderdikten sonra açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi İbrahim Bulut, "Önümüzdeki sene için memur ve emekli maaşlarına yüzde 4+4 zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun anlamı bütün bir yıl için iki taksitle toplam yüzde 8,2 yani ortalama memur maaşına 329 lira en düşük memur maaşına 247 lira zam demek. Halbuki daha geçen yıl 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları bin 32 lira zamlanmıştı. verilmesi öngörülen zam, harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor. 2002 yılından beri vatandaşlarımızdan toplanan vergiler 10,4 kat artarken memur maaşları ancak 7,5 kat arttı. Yani maaşlardan yapılan kesintiler maaş zammını aştı. Milli gelir büyüyor diyoruz. Milli gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor. Memur, emeklinin pastaya eklediği pay büyüdü ama pastadan aldığı pay küçüldü. Maaşların döviz, altın ve diğer yatırım araçları karşısındaki hali ortada. Bütün yatırım araçları karşısında alım gücümüz düşüyor. Son bir yıl içinde gıda fiyatlarındaki resmi ortalama enflasyon yüzde 25,25 oldu. Doğalgaza yüzde 28 elektriğe kılık kıyafete yüzde 18 okul masraflarına yüzde 13 kiraya yüzde 12 gazeteye yüzde 28 dergiye yüzde 50 ekmeğe bile yüzde 15 zam geldi. TÜİK son 12 aylık enflasyonun yüzde 8,5 olduğunu iddia ede dursun 2019 yılının 10 aylık enflasyonu yüzde 10,6 oldu. Ama memura bu sene için yapılan toplam zam enflasyon farkı da dahil yüzde 10,26 yani maaşlar şimdiden erimiş durumda" dedi.



Önümüzdeki enflasyonun, ısınma, elektrik, gıda harcamalarının en fazla artacağı Kasım ve Aralık enflasyonu olduğunu belirten Bulut, "Onlarda eklenince memur ve emekli maaşlarının iyiden iyiye eridiği daha net biçimde ortaya çıkacak. Maliye Bakanlığı bile TÜİK'in açıkladığı enflasyona itibar etmiyor. olacak ki yeniden değerleme oranlarının yüzde 22,58 artacağını söylüyor. Yani bir bakıma resmi rakamlar birbiriyle çelişiyor. TÜİK'in enflasyonu cebimize yansıyan zamları görmüyor. Zaten vergiler her şekilde memurun emeklinin belini büküyor. Yaptığımız her kuruş harcamadan yüzde 25 ila 45 arasında vergi kesiliyor. Yani verirken cimri alırken acımasız davranılıyor. Ama iş maaşlara zam yapmaya geldiğinde bir hedef enflasyondur tutturuluyor. Hayaller karın doyurmuyor. Elbette enflasyon hedeflemesi yapılsın ama gerçekler de göz ardı edilmesin. Maaş iktidarın pembe hayallerine göre, vergiler ve zamlar acı gerçeklere göre belirlenmesin. 2020 yılı merkezi yönetim bütçe tasarısı TBMM plan ve bütçe komisyonunda görüşülüyor. Eğer tasarı bu hali ile komisyondan geçerse bir daha değiştirilmesi mümkün değil. Eğer komisyon tasarıyı bu hali ile onaylarsa memurun idam fermanını imzalamış olacak. Bu nedenle tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzeltme eklenmek zorundadır. Ardından bir memur paketi hazırlanarak sözleşmeli personele kadro başta olmak üzere bayram ikramiyesi, vergi dilimleri, mülakatın kaldırılması, 3 bin 600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler gibi konular acilen çözülmelidir. Biz bu konuda hazırladığımız mektuplarımızı ülkemizin her köşesinden sayın cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı yardımcısı, siyasi partilerimizin grup başkan vekillerine ulaştıracak ve bir çözüm üretilmesini isteyeceğiz. Kamu çalışanlarından yana olmayan politikaların bir uzantısı olan 2020 yılı bütçesi bu haliyle memurun bütçesi olmaktan çıkmış sinekten yağ çıkarma bütçesi olmuştur. 2020 yılı bütçesi memur ve emeklinin kurban edildiği bütçe değil, memurun olsun diyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA