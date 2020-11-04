Bursalı mobilyacıdan deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak kampanyası

Bursalı mobilya üreticisi Moremo Mobilya, İzmir depreminden en fazla etkilenen çocukların acılarını bir nebze olsun unutturabilmek için çok özel bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Herkese açık olan projede sadece çocuklar için oyuncak toplanacak. 6 Kasım gününe kadar devam edecek kampanya sonunda toplanan oyuncaklar, kargo ile deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak.

Bursa'da çeyrek asırdır çocuklar için özel tasarım mobilyalar üreten Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana ve eşi Yusuf Katana, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklar için kendi imkanlarıyla özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Sosyal medya hesaplarından deprem bölgesindeki çocuklar için kampanya başlatan Mobilyacı aileye büyük bir destek geldi. Projenin Bursa İş Kadınları Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GESİAD) tarafından da desteklenmesi sayesinde büyük bir yardım seferberliği başlatıldı.

Çocuklar acıyı bir nebze olsun unutabilecek

Kampanyayı 6 Kasım akşamına kadar sürdürme kararı aldıklarını aktaran Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, projeye ilginin hiç beklemedikleri kadar yoğun olduğunu söyledi. Her kesimden oyuncak yardımlarının gelmeye başladığını kaydeden Pervin Katana; "Depremden etkilenen çocuklarımız için Bursalı bir mobilyacı olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Çocukların oyuncakları çok sevdiğini ve onlarla oynarken bir anlık da olsa üzüntülerini unutabileceğine karar verdik. Kendi sosyal medya hesaplarımızdan böyle bir proje başlattığımızı duyduk. Sevenlerimiz, müşterilerimiz, akrabalarımız ve dostlarımızdan büyük bir destek gördük. Sivil toplum kuruluşları da bu projemize destek verdi. Şuanda ciddi bir destek alıyoruz. 6 Kasım akşamı toplanan tüm oyuncakları özel bir kargo ile bölgedeki çocuklara ulaştıracağız" diye konuştu. - BURSA