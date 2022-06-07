Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi

07.06.2022 14:24

Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildiBURSA Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hakan Orhan memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi

BURSA Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hakan Orhan memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Orhan'ın motosikleti yeni satın aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. Aydın- İzmir otobanı üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ay idaresindeki 35 EVM 95 plakalı kamyon arıza yaptı. Sürücü, arıza yapan kamyonu yol kenarına çekti. Bu sırada Aydın- İzmir Otoyolu'nda Hakan Orhan'ınkullandığı 48 AHV 896 plakalı motosiklet, Selatin Tüneli yakınlarında arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan Orhan'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aileye teslim edilen cenaze İnegöl'e getirildi. Orhan'ın cenazesi Yeşil camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbullu Hasan Mezarlığında defnedildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi

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Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi Trafik kazasında hayatını kaybeden okul müdürü toprağa verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi - Son Dakika

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