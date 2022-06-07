Edinilen bilgiye göre kaza dün Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. Aydın- İzmir otobanı üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ay idaresindeki 35 EVM 95 plakalı kamyon arıza yaptı. Sürücü, arıza yapan kamyonu yol kenarına çekti. Bu sırada Aydın- İzmir Otoyolu'nda Hakan Orhan'ınkullandığı 48 AHV 896 plakalı motosiklet, Selatin Tüneli yakınlarında arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyona arkadan çarptı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hakan Orhan'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü defnedildi - Son Dakika

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