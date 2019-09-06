Bursalı mühendis su kabağından avize yapıp Amerika'ya satıyor

Bursa'da yaşayan ziraat mühendisi, hem mesleğini yapıyor, hem de su kabaklarından avize imal edip Amerika'ya satıyor.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Salih Peker, bir yandan enerji danışmanlığı yaparken, arta kalan zamanlarında da açtığı kabak sanatı atölyesinde kabaklardan avize yapıp dünyaya satıyor. On parmağında on marifet olan Bursalı genç mühendis, çiftçilerin hususi yetiştirtiği su kabaklarını alıp önce kurutuyor. Daha sonra kuruttuğu bu kabakların tasarımını çıkartıp bunları lamba ve avizeye dönüştürüyor. Kimi zaman kendi tasarımıyla lambalar yapan usta, bazı zaman ise müşterisinin isteği avizeyi yapıyor. Vatandaşlar bu lambaları ev ve dükkanlarının dekorunda kullanıyor.

Yandıktan sonra harika bir ışık yayan kabak lambalar görenleri kendine hayran bırakıyor. Ahmet Salih Peker, bu avizeleri 100 ile 250 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Ham su kabağını işleyerek ortaya ürünler çıkarttığını ifade eden Ahmet Salih Peker, "Su kabağından lamba yapımını aynı zamanda insanlara öğretiyoruz. Bizim gayemiz böyle el sanatlarının kaybolmasına mani olmak. İnsanların doğal ürünlere kolay ulaşabilmesi için çabalıyoruz. Ben 14 yıldır sanatla uğraşıyorum. Yaptığım ürünler o kadar beğenildi ki bu ürünleri Amerika başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyorum. Çok beğeniliyor. Biz meraklılarına bu işi öğretiyoruz" dedi.

(Burak Türker/İHA)