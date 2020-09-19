Bursalı muhtarlar Uludağ'ın eteklerinde yürüdü - Son Dakika

Bursalı muhtarlar Uludağ'ın eteklerinde yürüdü

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yıldırımlı muhtarlar ile Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler'den Gürpınar Mevkisi'ne doğa yürüyüşü yaptı

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, Uludağ'ın yamaçlarındaki oksijen kaynağı ormanlarla bezenmiş Zeyniler-Gürpınar Hattı Parkurunda 5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcısı Ali Mollasalih, Yıldırımlı Muhtarlar, belediye personelleri ile doğa ve spor tutkunları katıldı. Bu yıl 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk ayağı olan yürüyüşte, doğanın eşsiz manzaralarına ve benzersiz güzelliklerine hayran kalan katılımcılar, Yıldırım'ın tabiat harikalarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

'Doğada yürüyüş'

Dünyanın çeşitli kentlerinde her sene 16-22 Eylül tarihlerinin "Avrupa Hareketlilik Haftası" olarak kutlandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizde Yıldırım Belediyesi olarak Hareketlilik Haftası münasebetiyle bir takım etkinlikler düzenledik. Bunlardan biri de 'Yıldırımlı Muhtarlar Yürüyor' etkinliğiydi. Zeyniler Köyümüzde doğa içerisinde 5 kilometrelik bir parkurda muhtarlarımızla birlikte yürüyüş yaparak etkinliğimizin ilk ayağını gerçekleştirmiş olduk. Etkinliklerimiz 20 Eylül Pazar Günü de Barış Manço Kültür Merkezi'mizden Cumalıkızık Köyümüze kadar düzenlediğimiz bisiklet yarışı ile devam edecek. Ben buradan tüm bisiklet severlerimizi bu etkinliğimize davet ediyorum. Etkinliklerimiz 21 Eylül Pazartesi Günü ise Yıldırım Belediyesi Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde çocuklarımız ile birlikte gerçekleştireceğimiz Bisiklet Süsleme etkinliği ile sona erecek" diye konuştu. Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Zeyniler Köyü'nden Gürpınar Mevkiine Yıldırımlı muhtarlar ile güzel bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak ise, "Bize bu yürüyüşte katkı sağlayan, destek veren Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.