Bursalı'nın Acı Günü
2 saat önce
Antalya Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası hayatını kaybetti.
Antalya Kepez Belediyesi
Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası hayatını kaybetti.
Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası Alpay Bursalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Bursalı, oğluna poz verip, "Çek fotoğrafımı bomba gibiyim" dedikten 8 saat sonra yaşamını yitirdi.
Bursalı'nın cenazesi bugün Muratpaşa
Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığında toprağa verilecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:23 Kaynak: İHA
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