Son Dakika Haberleri: Bursalı'nın Acı Günü

Bursalı'nın Acı Günü

2 saat önce

Antalya Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası hayatını kaybetti.

Bursalı'nın Acı Günü, System.String[]
Antalya Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası hayatını kaybetti.

Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası Alpay Bursalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Bursalı, oğluna poz verip, "Çek fotoğrafımı bomba gibiyim" dedikten 8 saat sonra yaşamını yitirdi.

Bursalı'nın cenazesi bugün Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığında toprağa verilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Antalya, Kepez Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:28:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursalı'nın Acı Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]