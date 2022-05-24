Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar - Son Dakika
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Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar

24.05.2022 17:49

Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birol Güven Sinema Akademisi ile GeneriXDesing işbirliğinde ÇOMÜ, Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi'nde eğitim semineri düzenledi.

Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar

ÇANAKKALE - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birol Güven Sinema Akademisi ile GeneriXDesing işbirliğinde ÇOMÜ, Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi'nde eğitim semineri düzenledi. Katılımcılar, Mocap oyunculuğu, oyun motoru ile Film yapımı ve yönetimi konularında eğitim aldılar.

Bursa Kültür A.Ş. düzenlediği etkinlikte öğrenciler Türkiye'de sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitimi verilen Mocap oyunculuk üzerine eğitim aldılar. Oyuncunun giyilebilir teknoloji ile giydiği kıyafetler ve teknik alt yapıyla yaptığı oyunculuk olan Mocap oyunculukta katılımcılar dijital ortamda tasarlanan karakterleri gördüler. Ünlü oyuncu Birol Güven ve ÇOMÜ akademisyen kadrosu da eğitimlerde yer aldı. Geleceğin mesleklerine aday olan katılımcılara sertifikaları ise NFT olarak verildi.

Güven, "Yeni teknolojileri öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz"

Düzenlenen etkinlik hakkında İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Birol Güven, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde bir sinema, televizyon akademisi planladık, Bursa'da devam ediyor. Geleneksel sinema, televizyon eğitiminin yanında biz bu yeni teknolojileri öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Bu yeni teknolojide Türkiye'de sadece Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde var. Burada çok değerli hocalarımız var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile işbirliğiyle Mocap Stüdyosunda bizim öğrencilerimiz, Bursalı genç arkadaşlarımız, bu yeni teknolojiyle kısa film çekiyorlar" dedi.

"Çanakkale'de metaverse film çekeceğiz"

Çanakkale'de bir metaverse film çekeceklerini de belirten Güven, "Çanakkale'de bir film çekeceğiz, bu konuda bir proje var. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mocap stüdyosunda metaverse ile ilgili bir projemiz var, üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onu da önümüzdeki dönemlerde çekeceğiz. Dijital platform için çekeceğiz, metaverse için olacak ve şu an bulunduğumuz yerde gerçekleştireceğiz. Bursa'da yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ndeki öğrencilerle" ifadelerine yer verdi.

Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar
Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar
Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar
Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birol Güven, Bursa, Film, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursalı öğrenciler ÇOMÜ'de yeni nesil film yapımı eğitimi aldılar - Son Dakika


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