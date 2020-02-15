Bursalı öğrencilerden askerlere moral mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursalı öğrencilerden askerlere moral mektubu - Son Dakika

Bursalı öğrencilerden askerlere moral mektubu

7 saat önce

Bursa'da minik öğrenciler, Van İl Jandarma Komutanlığındaki askerlere moral vermek için mektup yazdı.

Bursalı öğrencilerden askerlere moral mektubu, System.String[]

Bursa'da minik öğrenciler, Van İl Jandarma Komutanlığındaki askerlere moral vermek için mektup yazdı.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Akçeşme İlkokulu öğrencileri, asker ağabeylerine moral vermek için mektup yazdı. Mektuplar, çocukların annelerinin ördüğü el emeği hediyelerle birlikte Van İl Jandarma Komutanlığına gönderildi. Mektupları alan askerler duygusal anlar yaşadı.


Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Jandarma Genel Komutanlığı, "Bursa Yenişehir Akçeşme İlkokulu öğrencilerimiz tarafından yazılan sevgi mektupları ile öğrenci anneleri tarafından örülerek gönderilen el emeği hediyeler Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından teslim alınmıştır. Sevgili öğrencilerimize ve kıymetli annelerine teşekkür ederiz" denildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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