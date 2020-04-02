Bursalı öğrencilerden 'Evde Kal' klibi - Son Dakika

Toplum sağlığı için evlerinden çıkmayıp, eğitimlerine online olarak devam eden Bursalı bir grup öğrencinin bestelediği şarkıya çektikleri klip, yoğun ilgi gördü.



Bursa'daki bir kolejin öğrencileri, kendi sağlığımız, sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu günlerde ülkeye evde kalmaları için müzikle seslendiler. Müzik öğretmenleri Tuba Palancı ile Aker Akay'ın sözlerini yazdığı 'Evde Kal' şarkısını hem seslendirip hem de çalan kolej öğrencileri, evlerinden çıkmadan muhteşem bir video klip oluşturdular.



Geleceği yönetecek nesiller olarak toplumsal sorumluluklarını sanat aracılığıyla yerine getiren öğrenciler, hazırladıkları şarkıyla hep birlikte sağduyulu davranmak gereken bu günlerde müzikle anlamlı ve etkileyici bir çağrıda bulundular. Video klip online ortamda izlenme rekorları kırarken, büyük bir farkındalığa sebep oldu. - BURSA