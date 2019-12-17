Bursalı öğretmenlerden Eruhlu öğrencilere yardım eli - Son Dakika
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Bursalı öğretmenlerden Eruhlu öğrencilere yardım eli

7 saat önce

Bursa'da özel bir anaokulunun öğretmenleri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan yardım malzemeleri Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Bursalı öğretmenlerden Eruhlu öğrencilere yardım eli, System.String[]

Bursa'da özel bir anaokulunun öğretmenleri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle alınan yardım malzemeleri Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

Anaokulu öğretmenleri tarafından, "İyilik Yap İzi Kalsın" sloganı ile gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelirle alınan kırtasiye malzemesi, çanta, ayakkabı ve giysiler Eruh Mehmet Akif Ersoy İlkokulu aracılığıyla ilçeye bağlı Ufaca köyü ilkokuluna gönderildi.

Eruh Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Beştaş, Eruh İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Sebat, Eruh Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Tefrol, Eruh Meslek Yüksek Okulundan palyaço ekibi tarafından öğrencilere yardım malzemeleri dağıtıldı.

Palyaço ekibinin gösterilerinin ardından öğretmenler çocuklara giysileri giymelerinde yardımcı oldu.

Okulda görevli sınıf öğretmeni Yusuf Sebat, öğrencilerin yüzündeki tebessümü sağlayan Bursalı meslektaşları başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Siirt, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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