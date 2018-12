Bursalı pasta şefinin büyük başarısı-Pasta şefi Metin Taşçı, Lüksemburg 'da düzenlenen "Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda altın madalyanın sahibi olduBURSA - Bursa'nın köklü firmalarından biri olan Rıhtım Pastaneleri'nin "Uluslararası Ödüllü" pasta şefi Metin Taşçı, Lüksemburg'da düzenlenen "Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda altın madalyanın sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.Daha önce 2016 yılında İstanbul 'da gerçekleştirilen " Cake Show"da ikinci olarak gümüş madalya, 2017 yılında yine İstanbul'da yapılan "Gastronomi Festivali"nde birinci olarak altın madalya, aynı yıl İngiltere 'nin Birmingham kentindeki "Cake International" etkinliğinde ise 2 ayrı ürünle bir birincilik ve bir de ikincilik derecesiyle bir altın ve bir gümüş madalyanın sahibi olan Taşçı, Lüksemburg'da düzenlenen "Dünya Gastronomi Olimpiyatına 3 ay süren "Rıhtım Patisseria" adlı eseriyle katıldı.Pastane sahipleri Ali, Ömür ve Özlem Genç 'in de desteğini arkasına alan Metin Taşçı, 40'ı aşkın ülkeden 200'den fazla sektör temsilcisinin canlı performans gösterdiği yarışmada "Rıhtım Patisseria" isimli eseriyle altın madalyanın yanı sıra 100 tam puan alıp "Juri Özel Ödülü"ne de layık görülerek Türkiye adına bir ilke imza attı.İşletme sahiplerinden Ali Genç , düzenlenen basın toplantısında, Taşçı'nın elde ettiği derece nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Taşçı'nın 24 yıldır fitmalarında görev yaptığını anlatan Genç, "Biz firmamız olarak kendisine her türlü desteği veriyoruz. Ustamız da katıldığı yarışmalardan göğsümüzü kabartan derecelerle ayrılıyor" dedi.Genç, Taşçı'nın geçen yıl İngiltere'nin Birmingham kentindeki "Cake International" etkinliğinde 2 ayrı ürünle bir birincilik ve bir de ikincilik derecesiyle bir altın ve bir gümüş madalyanın sahibi olduğunu anımsatarak, ""O günkü ödül töreninin ardından biz Lüksemburg'taki yarışma için düşünmeye başlamıştık. Burada en iyi dereceyi elde etmek istiyorduk. Hep birlikte bir istişare yaptık ve hazırlıklara başladık. Lüksemburg'taki sektörün en önemli yarışmasıydı. Her yerden iddialı eserler geldi. Bronz madalyanın bile önemli olduğu yarışmadan bizim eserimiz altın madalya ve 100 tam puanla juri özel ödülünü aldı. Türkiye adına bir ilk gerçekleşti. Hem Bursa hem de Türkiye adına onurluyuz" şeklinde konuştu.Ömür ve Özlem Genç de toplantıda firmaları hakkında bilgi verdikten sonra kazandıkları ödül için mutlu olduklarını bildirdiler."Ödülümü ülkeme armağan ediyorum"Pasta Şefi Metin Taşçı da 24 yıldır büyük bir mutlulukla çalıştığı Rıhtım Pastaneleri adına son yıllarda yaptığı eserlerle yarışmalara katıldığını anlattı. İstanbul ve Birmingham'da elde ettiği başarılı sonuçların ardından Lüksemburg'taki yarışmaya da iddialı hazırlandığını dile getiren Taşçı, "Yaptığım eser Lüksemburg'ta en fazla dikkat çekenlerden oldu. Büyük ilgi gördük. 100 tam puanla Türkiye'ye ilk kez bu ödülü getirmenin onurunu yaşadım. Ödülümü ülkeme armağan ediyorum. Bundan sonra ki yarışmalara da en iyi dereceleri elde etmek için hazırlanacağım. Bana desteklerini hiç esirgemeyen Genç ailesine de teşekkür ederim" dedi.Taşçı daha sonra Genç ailesi tarafından kendisine özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Taşçı'nın ödüllü eseri Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki pastanede izlenime sunuldu. Pasta izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.