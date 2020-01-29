Bursalı polis memuru, İstanbul'da evinde ölü bulundu - Son Dakika

İSTANBUL'da görev yapan polis memuru Harun B. (26), evinde ölü bulundu. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Harun B.'nin ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı. Polis memuru, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan Harun B., kendisi gibi polis olan ev arkadaşıyla ile birlikte kaldığı evinde başından tabancayla vurulmuş bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Harun B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Harun B. ve ev arkadaşının silahları incelemeye alındı.