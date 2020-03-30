Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu - Son Dakika Ekonomi

Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu

6 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde ve Bursa Valiliği koordinasyonunda başta BEBKA, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve mükemmeliyet merkezlerinin bulunduğu Proje İcra Kurulu, tedarik sıkıntısı yaşanan maske,...

Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde ve Bursa Valiliği koordinasyonunda başta BEBKA, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve mükemmeliyet merkezlerinin bulunduğu Proje İcra Kurulu, tedarik sıkıntısı yaşanan maske, koruyucu kıyafetler ve dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin imalatı için çalışmalara başladı. Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'de geliştirilip test edildikten sonra seri üretimi gerçekleştirilecek.


Koronavirüs salgını sebebiyle bilhassa hastanelerin ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlere alternatif ve hızlı yöntemlerle çözüm üretmek maksadıyla BTSO öncülüğünde Bursa Valiliği koordinasyonunda hayat geçirilen kurul ilk toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Erol Kılıç, BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran ve üniversitelerden akademisyenler katıldı.


BTSO' nun hayata geçirdiği BUTEKOM, BUTGEM, MESYEB ve Model Fabrika'nın Genel Müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, hızlı bir artış gösteren koronavirüs salgını sebebiyle her geçen gün ihtiyacı artacak olan medikal malzemelerin üretimi konusunda önemli bir adım atıldı.


Koronavirüs salgınının bütün dünyayı olumsuz etkilediğini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Amerika ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla şu an iyi durumdayız. Ancak her türlü senaryoya da hazırlıklı olmalıyız. Bu anlamda proje icra kurulumuzun zamanında gerçekleştirdiği bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.


BTSO olarak ilk etapta ürettikleri 10.000 adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini söyleyen İbrahim Burkay, "Bu ürünün seri bir şekilde üretilmesi maksadıyla kalıpları hazırlandı. Şu anda BUTEKOM'da günlük 7 bin siperlik üretebilecek bir altyapımız hazır hale geldi. 112 Acil Servis personelimizin faydalanması amacıyla talep edilen çamaşır makinelerini 112 Acil Servis istasyonlarına kurulmak üzere ilgililere teslim ettik. Koronavirüs teşhisinde kullanılan 1.500 adet ekstraksiyon kiti odamız tarafından temin edilerek İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 10 bin adet erzak paketinin dağıtımına da başladık. Kamu, üniversiteler ve sanayimizin işbirliğiyle kısa sürede çok daha fazlasını gerçekleştirecek bir aşamaya geleceğiz" diye konuştu.


BTSO'nun yatırımları koronavirüse karşı üs oluyor


Bursa'nın farklı sektörlerde önemli bir üretim gücüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Ancak medikal malzemelerin üretiminde yeterli bir konumda değiliz. Kamu, üniversitelerimiz ve sanayimiz güç birliği içerisinde öncelikli olarak belirlediğimiz ürünleri bir an önce geliştirerek seri üretime geçebiliriz. Bu ürünleri üretecek firmalarımızı kabiliyetlerine göre tespit ederek sürece dahil edeceğiz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'i gerek altyapısı gerekse de tecrübesiyle ürün geliştirme, test ve seri üretim süreçlerinde bir üs haline getireceğiz" diye konuştu.


Bilhassa maske, cerrahi önlükler, hastanelerde kullanılacak anti bakteriyel yatak çarşafları ve dezenfektanlar gibi medikal ürünlerin hammaddelerinde çok ciddi fiyat artışlarının meydana geldiğini belirten Başkan Burkay, bu ürünleri alternatif hammaddeler ve üretim yöntemleriyle üretme konusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getirdi. Bu süreçte iç piyasada hastanelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu ürünleri sağlıklı bir fiyat politikasıyla karşılamanın en önemli hedefleri arasında olduğunun altını çizen Başkan Burkay, "Bursa tekstil sektöründe çok güçlü bir üretim tecrübesine sahip. Özellikle Ar-Ge süreci bitmiş ve ürün haline dönüşmüş anti bakteriyel ve anti viral özellikteki bu kumaşlar ile bu süreçte virüsün yayılma hızını kesecek ürünleri teknik tekstil ürünler ile hayata geçirmek öncelikli hedefimiz. Bu konuda nonwoven kumaşlar ile birlikte antiviral özelliğe sahip polycotton ürünlerin teknik özelliklerini arttırarak bu ihtiyaçları karşılamak için BUTEKOM'da çalışmalarımıza başladık" dedi. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:43 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Hastanede değilim evdeyim, iyiyim         
19:10
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı 168'e vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi         
19:04
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi         
18:59
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil         
18:51
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu         
18:07
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım         
18:02
Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak         
17:56
Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek         
17:50
Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir Putin'den koronavirüse karşı alınan aşırı tedbirleri destek: Sonradan pişman olmaktan iyidir         
17:34
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif         
17:34
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki         
17:27
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor         
17:27
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar Şeyma Subaşı: 17 gün sonra ilk kez dışarı çıktım arkadaşlar         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 21:16:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]