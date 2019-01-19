Bursalı Sanayiciler Meslek Liseliler İçin Rap Söyleyip Klip Çekti
39 dakika önce
Bursalı sanayiciler nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip mesleki eğitimi özendirmek için rap şarkısı söyleyip video klip çekti.
Bursalı sanayiciler nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip mesleki eğitimi özendirmek için rap şarkısı söyleyip video klip çekti.
Kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Projesi'ni hayata geçiren iş adamları, projenin açılışını düzenledikleri konserle gerçekleştirdi.
'Güçlü Türkiye
İçin Mesleki Eğitim' sloganıyla gerçekleştirilen gecenin sürprizi ise gençleri mesleki eğitime yönlendirmek amacıyla sanayicilerin rol aldığı ve seslendirdiği rap klibi oldu. Rap klibi büyük ilgi görürken, konukların isteği üzerine 2 kez gösterildi. Merinos
AKKM'de verilen konsere sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:46 Kaynak: İHA
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