Son Dakika Haberleri: Bursalı sanayicilerden meslek liselilere 'rap' şarkılı çağrı

Bursalı sanayicilerden meslek liselilere 'rap' şarkılı çağrı

1 saat önce

Bursalı sanayiciler, nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip, meslek eğitimi özendirmek için 'rap' şarkısı söyleyerek, 'meslek liseliysen gel' çağrısı yapacak.

Bursalı sanayicilerden meslek liselilere 'rap' şarkılı çağrı, System.String[]
Bursalı sanayiciler, nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip, meslek eğitimi özendirmek için 'rap' şarkısı söyleyerek, 'meslek liseliysen gel' çağrısı yapacak. 18 Ocak'ta Merinos AKKM'de düzenlenecek özel gece ile meslek liseli gençlere 'bizim için önemlisiniz' mesajı verecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:35 

Merinos, Ekonomi
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