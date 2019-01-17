Bursalı sanayicilerden meslek liselilere 'rap' şarkılı çağrı
1 saat önce
Bursalı sanayiciler, nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip, meslek eğitimi özendirmek için 'rap' şarkısı söyleyerek, 'meslek liseliysen gel' çağrısı yapacak.
Bursalı sanayiciler, nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekip, meslek eğitimi özendirmek için 'rap' şarkısı söyleyerek, 'meslek liseliysen gel' çağrısı yapacak. 18 Ocak'ta Merinos
AKKM'de düzenlenecek özel gece ile meslek liseli gençlere 'bizim için önemlisiniz' mesajı verecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:35
Küf Hastalığı Soğan Fiyatlarını Yükseltince Hükümet Düğmeye Bastı: Fiyatı Yarı Yarıya Düşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Duyurdu: 100 Milyon Ton Ürettik, Hedef Tutturuldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Yeni Metro ve Metrobüs Hatlarının Güzergahlarını Açıkladı
Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Kesonu Denizle Buluştu