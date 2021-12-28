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Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden "köy" yaptı - Son Dakika

Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden "köy" yaptı

28.12.2021 11:00

Bursa'da bir otelin mutfak şefi Süleyman Yalçın, mesai arkadaşlarıyla zencefilli kurabiyelerden 2 metre yükseklik ve 2 metre genişliğinde, yaklaşık 60 kilogram ağırlığa sahip köy maketi inşa etti.

Bursa'da bir otelin mutfak şefi Süleyman Yalçın, mesai arkadaşlarıyla zencefilli kurabiyelerden 2 metre yükseklik ve 2 metre genişliğinde, yaklaşık 60 kilogram ağırlığa sahip köy maketi inşa etti.

Kurabiyelerin yanı sıra çikolata, pudra şekeri, yumurta akı, ıspanak, jöle, şeker hamuru gibi malzemelerin kullanıldığı, evler, kuleler, dere, kayık, ağaçlar hatta ejderha detayının bulunduğu, lobide sergilenen maket, otelin ziyaretçilerinden ilgi görüyor.

Kent merkezindeki Holiday Inn Bursa City Centre'da 5 yıldır mutfak şefliğini yapan Yalçın, AA muhabirine, mesleğe 12 sene önce başladığını söyledi.

Yalçın, bazı ülkelerde zencefilli kurabiye evinin (gingerbread house) yılbaşı öncesi ve sonrasında yaşatılan bir gelenek olduğunu anlattı.

Bunu geliştirip evden ziyade kurabiyeden köy konsepti yapmayı düşündüklerini ve buna yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

"Fikir üzerinde uzun süre çalıştım. Önce kağıda çizdim. Daha sonra şablona döktüm. Projelendirme aşaması 20 gün, şablonlarını çıkarmam 30 gün sürdü. Şablonlarla kurabiye hamurlarını çizdim. Daha sonra kurabiyeleri pişirdim. Başta kurabiyeden köy yapmayı düşündüm ama iş yaptıkça fantastik hale dönüştü. Ütopik veya olmayan bir yer tasarladık. Ejderha, birbirine köprüyle bağlanan iki kule, evler, dere, kayık, ağaçlar gibi birçok şey var konseptin içinde. Çok güzel ve değişik çalışma oldu. Çıkış amacımız zencefilli kurabiye evi yapmaktı ama zencefilli kurabiye köyü oldu. Hatta köyü de aştı. Ürünün yapımı toplamda 74 gün sürdü. Tabii 74 gün sadece bu işle ilgilenmedik. Rutin işlerimize devam ettik, arta kalan zamanlarda bu işle ilgilendim. Pişirme, birleştirme ve yapıştırma kısmı uzun sürdü. Monte etme kısmı daha kolaydı."

"Ağaçları ıspanaklı kekten yaptık"

Yalçın, üründe kullanılan malzemelerin hepsinin yenilebilir olduğuna dikkati çekti.

Kurabiyeleri çikolatayla yapıştırdıklarını aktaran Yalçın, "Kurabiye parçalarını birbirine pudra şekeri ve yumurta akıyla monte ettik. Ağaçları ıspanaklı kekten yaptık. Şelale jöleden, ejderha şeker hamurundan yapıldı. Ürünü yaparken yaklaşık 9 kilogram çikolata, 15 kilograma yakın un, tarçın, pudra şekeri, zencefil, jöle kullanıldı. Ürünümüz toplamda yaklaşık 60 kilogram ağırlığında." dedi.

Süleyman Yalçın, zencefilli kurabiyeden köy maketini mutfakta çalışan 12 arkadaşıyla hazırladıklarını ifade etti.

Arkadaşlarının, tasarım aşamasından son ana kadar yardım ettiğini dile getiren Yalçın, "Otele gelenler konuklarımız bu konsepti gördüklerinde çok şaşırıyor. Herkes köyün fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşıyor. Ürünü görenler önce 'Hepsi yenilebilir mi?' diye soruyor. Biz de yenilebildiğini söylüyoruz. Otelde çoğunluğu Arap turist olmak üzere yabancı misafirlerimiz de kalıyor. Onlar da ürünü paylaşıyor, kendi ülkelerindeki insanlar veya takipçileri görüyor." diye konuştu.

Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden köy yaptı
Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden köy yaptı
Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden köy yaptı

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Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden 'köy' yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden "köy" yaptı - Son Dakika
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