Bursalı şehidin ailesi naaşı almak için Van'a hareket etti - Son Dakika

Bursalı şehidin ailesi naaşı almak için Van'a hareket etti

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken geçici gittiği görev dönüşü Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın ailesi, şehidin naaşını almak için Van'a yola çıktı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken geçici gittiği görev dönüşü Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın ailesi, şehidin naaşını almak için Van'a yola çıktı.

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Van'da keşif için havalanan uçak, görevden dönerken Artos Dağı'na çarpması sonucu 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA Pilotu Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) şehit olduğu haberi, Bursa Nilüfer'de bulunan baba evine ulaştı. Acı haberi Nilüfer Kaymakamı Avni Oral tarafından şehidin amcası Mustafa Aydoğan'a verilirken, haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin taziye evine Türk bayrakları asıldı.


Şehidin ailesi Van'a gitmek üzere hareket etti


Sabah saatlerinde acı haberi alan şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan'ın yakınları büyük bir üzüntü yaşarken, taziyeleri evin önünde kabul etti. Acılı amca ve ağabey gözyaşlarına hakim olamazken, sokakta duygusal anlar yaşandı.


Acılı ağabey ve amca taziyeleri kabul ettikten sonra, İrfan Aydoğan'ın şehit olduğu Van iline şehidin naaşını almak üzere yolculuğa çıktı. Önce İstanbul'a daha sonra da oradan uçakla Van'a geçecekleri ardından da şehidin cenazesinin yarın Bursa'ya getirilerek Bursa'da defnedileceği öğrenildi. - BURSA

İrfan Aydoğan, Aydoğan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı şehidin ailesi naaşı almak için Van'a hareket etti - Son Dakika
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