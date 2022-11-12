Bursalı şehidin operasyon öncesi çekilen yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursalı şehidin operasyon öncesi çekilen yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı

12.11.2022 00:20
Bursalı şehidin operasyon öncesi çekilen yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nu öncesi Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in yürek burkan görüntüleri ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nu öncesi Bursalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in yürek burkan görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda Mehmet Sevinç ve Zeynep Sevinç'in oğulları, 28 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç şehit oldu. Yunus ve Kezban adında iki kardeşi bulunan Emre Sevinç'in merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi 5. Varlık sokaktaki ailesine acı haber verildi. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamazken, evine de Türk bayrağı asıldı. Ambulansın hazır beklediği evde, dualar edildi. Şehitten geriye ise operasyon öncesi yürek burkan son görüntüleri kaldı.

Şehit olan Emre Sevinç'in cenazesi Bursa'nın Harmancık ilçesinde yarın toprağa verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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Piyade, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı şehidin operasyon öncesi çekilen yürek burkan son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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