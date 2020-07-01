Bursalı şehit polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bursalı şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Burdur'da kimlik sorduğu sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan ve 16 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş memleketi Bursa'da son yolculuğa uğurlandı.

Burdur'da kimlik sorduğu sırada kaçan şüphelinin savurduğu tekmeden kurtulmak isterken düşüp başını duvara çarpan ve 16 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Selcan Akbaş memleketi Bursa'da son yolculuğa uğurlandı.

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15 Haziran'da Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekibinde görevli polisler, iki şüpheliye kimlik sormak istedi. Polisin geldiğini gören şahıslar kaçmaya başladı. Motorundan inen polis memuru Selcan Akbaş kaçan şahsı yakalamak için arkasından koşmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, polis memuru Selcan Akbaş'ı tekmelemeye çalıştı. Tekmeden kurtulmaya çalışan Akbaş dengesini kaybederek yere düşüp başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. 23 Haziran'dan bu yana Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören genç polis memuru sabaha karşı şehit düştü. Şehit polis memuru Selcan Akbaş'ın cenazesi, Ankara'dan memleketi Bursa'ya getirildi.


Şehit evine Türk bayrakları asıldı


Şehidin Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi 12. Güzel Sokak'ta babaevine Türk bayrakları asıldı. Ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Bekar olan Akbaş'ın Ankara'da olan annesi Zeliha ve babası Mustafa Akbaş'ın da cenazeyle birlikte geldiği bildirildi.


Şehit polis Akbaş, ikindi namazına müteakip Mihraplı'da kılınan cenaze namazının ardından dualar arasında Hamitler Şehitliği'nde toprağa verildi. - BURSA

Burdur, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursalı şehit polis son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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