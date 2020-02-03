Bursalı tekstil firmaları Londra'da fuara katıldı

Bursalı 65 sektör temsilcisi, dünyanın dört bir yanından 375 firmanın stant açtığı London Textile 2020 Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, tekstil sektörü temsilcileri BTSO Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında düzenlenen organizasyonla, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen London Textile 2020 Fuarı'nı ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş başkanlığındaki 20 kişilik heyet, 375 firmanın stant açtığı fuarda ikili iş görüşmeleri yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kuş, Türkiye'nin dünya tekstil ihracatı sıralamasında 5'inci olduğunu belirterek, " Avrupa Birliği'nin Çin'den sonra en büyük ikinci tedarikçisiyiz." ifadesini kullandı.

Kuş, Türkiye'den 65'i Bursa firması olmak üzere 150'ye yakın firmanın fuara stantlı katılım sağladığını aktararak, fuarın 6 bin 500 iş profesyoneli tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

London Textile Fuarı'nın sektör temsilcileri açısından oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri doğrultusunda ihracat seferberliğimizi sürdürüyoruz. Küresel Fuar Acentesi fuar takviminde yer alan London Textile Fuarı da sektör temsilcilerimiz açısından oldukça verimli geçti. KOSGEB ve Odamızın destekleriyle düzenlenen iş gezisi programlarıyla sektörlerimizin dış ticaret hacmini artırmayı sürdüreceğiz."