Bursalı tekstil firması ipliği de kendisi üreterek katma değerini artırdı

Bursa'da yaklaşık 30 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren 57 yaşındaki Hasan Altınsu, Güney Kore'deki iplik fabrikası ziyaretinin ardından kurduğu üretim tesisiyle kumaşlarda kullanılan ipliği de üreterek katma değerini artırdı.

Bursa'dan 1980'de Almanya'ya giden Altınsu, fabrikalarda işçi olarak çalıştıktan sonra 1990'da Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Altınsu, 10 dokuma tezgahıyla açtığı ve zamanla geliştirdiği üretim tesisinde, Güney Kore'den ithal ettiği ipliği kendi imkanlarıyla üretebilmek için arayışa girdi.

???????Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 yıl önce iplik fabrikası kuran Altınsu, iki tesiste 600 kişiyi istihdam ediyor.

Tekstilci Altınsu, kumaş üretiminde iplik ihtiyacını karşılamasının yanında sektöre ham madde de satıyor.

"Bundan sonra hedefimiz teknik tekstile yönelmek"

Hasan Altınsu, AA muhabirine, 1996'da aylık ürettiği 1 milyon metre floş astarla ihracata başladığını söyledi.

Sonraki yıllarda astarı Türkiye'deki ünlü markalara satmak için boyahane kurduğunu belirten Altınsu, "İlerleyen zamanlarda Türkiye'de ithalatın önünü kesici kumaşları araştırmaya başladım ve Güney Kore'den gelen ithal malları tespit ettim. Araştırmalardan sonra baktık ki Güney Kore'den polyester bikomponent ipliklerle dokunmuş kumaş bezleri geliyor. Kore'deki iplik fabrikalarından iplik tedarik etmeye başladım ve kumaşın dokumasını, boyamasını gerçekleştirdim." diye konuştu.

Altınsu, en son aşamada ürettiği kumaşların katma değerini artırmak amacıyla ipliği de Bursa'da üretmeye karar verdiğini dile getirdi.

Araştırmalarına devam ederek Güney Kore'den iplik tedarik ettiği firmadan fabrikalarını ziyaret etmek için randevu talebinde bulunduğunu bildiren Altınsu, şu bilgileri paylaştı:

"2015'te Güney Kore'ye gittim ve iplik üretimini yerinde gördüm. Fabrikadaki gördüğüm bilgilerle iplik üretilen makineleri buldum ve Bursa'da iplik üretimine başladım. 3 yıldır tamamı yerli ve milli olmak kaydıyla iplik üretimi gerçekleştiriyorum. İpliğin burada yapılabilirliğini gören başka firmalar da üretime başladı. Yüzde 30 iç piyasa, yüzde 70 ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Bundan sonra hedefimiz teknik tekstile yönelmek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gümüş iyonlu maskeyi ürettik. Şimdi bir sonraki hedefimiz otomotiv sektörüne katma değerli malzeme üretmek."

Altınsu, sadece iplik fabrikasında 100 kişiyi istihdam ettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar bu sayının 165'e yükseleceğini sözlerini ekledi.

Günlük 20 ton polyester filament iplik üretiyorlar

İplik fabrikasının işletmeler müdürü Dursun Arslan da günlük 20 ton polyester filament iplik ürettiklerini anlattı.

Arslan, ipliğin dokuma veya örme işleminde kullanılması için çekme-birleştirme veya büküm işlemini de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kendi tekstil fabrikamızın dışında yurt içindeki başka firmalara da iplik tedariki sağlıyoruz. Bu iplikle ürettiğimiz kumaşları Avrupa ülkelerine gönderiyoruz." dedi.