Bursalı tekstilciler Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, İngiltere'de düzenlenen Londra Tekstil 2019 Fuarı'nda incelemelerde bulundu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, İngiltere
'de düzenlenen Londra
Tekstil 2019 Fuarı'nda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:47
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