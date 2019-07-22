Son Dakika Haberleri: Bursalı tekstilciler Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda
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Bursalı tekstilciler Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda

57 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, İngiltere'de düzenlenen Londra Tekstil 2019 Fuarı'nda incelemelerde bulundu.

Bursalı tekstilciler Londra Tekstil 2019 Fuarı’nda, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında tekstil sektörü temsilcileri, İngiltere'de düzenlenen Londra Tekstil 2019 Fuarı'nda incelemelerde bulundu.
İngiltere, Londra, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:47 
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