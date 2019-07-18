Son Dakika Haberleri: Bursalı tekstilciler New York TTM'de ikili iş görüşmesi yaptı
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Bursalı tekstilciler New York TTM'de ikili iş görüşmesi yaptı

4 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstilciler, yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.

Bursalı tekstilciler New York TTM'de ikili iş görüşmesi yaptı, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstilciler, yeni iş birliklerinin kapılarını araladı.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve BTSO iş birliğiyle hizmet veren New York Türk Ticaret Merkezi'nde ofis açan Bursalı firmalar ihracatını artırmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin kalbi olan New York Manhattan bölgesinde ve Empire State binasının hemen yanında olan merkez, Bursalı firmaların global pazarda etkin birer oyuncu olmasını sağlıyor.

BTSO tarafından New York TTM'de önemli bir organizasyon gerçekleştirildi. Merkezde ofisi bulunan Bursalı ev tekstili sektörü temsilcileri, Ev Tekstil Ürünleri Birliği Derneği (HFPA) üyesi ithalatçı firmalarla buluştu. HFPA Başkanı Jeff Kaufmann ve Türkiye New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbant'ın da firmalara eşlik ettiği organizasyonda merkeze gelen HFPA Derneği Üyesi firmalar, gün boyu Bursalı firmaların ürünlerini inceledi. Firma temsilcileriyle birebir görüşen ABD'li firma temsilcileri, ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı.

HFPA Başkanı Jeff Kaufman, Bursalı ev tekstili sektörü ile ABD'deki firmalar arasında güzel bir işbirliği organizasyonu gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu, firmalarımız arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi boyutlara gelmesine imkan sağlayacak. Türk Ticaret Merkezleri ABD'deki sektör temsilcilerinin Bursalı firmalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Merkezde yer alan firma sayısının artması bu iş birliğini daha da güçlendirecektir" diye konuştu. - BURSA
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
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