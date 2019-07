Bursalı tekstilciler New York TTM'de ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde New York 'ta açılan Türkiye Ticaret Merkezi'nde (TTM) faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını aralandı.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun destekleriyle hizmet gösteren New York Türkiye Ticaret Merkezi'nde ofis açan Bursalı firmalar ihracatını artırmaya devam ediyor.Merkezde ofisi bulunan Bursalı ev tekstili sektörü temsilcileri, Ev Tekstil Ürünleri Birliği Derneği (HFPA) üyesi ithalatçı firmalarla buluştu.HFPA Başkanı Jeff Kaufmann ve Türkiye New York Ticaret Ataşesi Ahmet Selçuk Nalbant'ın da firmalara eşlik ettiği organizasyonda merkeze gelen HFPA üyesi firmalar, gün boyu Bursalı firmaların ürünlerini inceledi.Firma temsilcileriyle birebir görüşen ABD'li firma temsilcileri, ürünler hakkında detaylı bilgiler aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen HFPA Başkanı Jeff Kaufman, Bursalı ev tekstili sektörü firmalarıyla ABD'deki firmalar arasında güzel bir iş birliği organizasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu etkinlik firmalarımız arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi boyutlara gelmesine imkan sağlayacak. Türkiye Ticaret Merkezi ABD'deki sektör temsilcilerinin Bursalı firmalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Merkezde yer alan firma sayısının artması bu işbirliğini daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.