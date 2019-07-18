Son Dakika Haberleri: Bursalı tekstilciler New York TTM’yi hareketlendirdi
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Bursalı tekstilciler New York TTM’yi hareketlendirdi

2 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.

Bursalı tekstilciler New York TTM’yi hareketlendirdi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde New York'ta hayata geçen Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyet gösteren Bursalı tekstili sektörü temsilcileri düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliklerinin kapılarını araladı.
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, New York, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:22 
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