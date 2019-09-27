Son Dakika Haberleri: Bursalı tekstilciler, "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı
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Bursalı tekstilciler, "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı

32 dakika önce

Bursalı tekstil firmaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı.

Bursalı tekstilciler,

Bursalı tekstil firmaları, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen "Premiere Vision ve Texworld" fuarlarına katıldı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'dan 70 tekstil firması, Paris'teki fuarlarda önemli iş bağlantıları kurdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin büyümesine öncülük eden Bursalı firmaların fuar organizasyonları sayesinde yurt dışındaki bağlantılarını güçlendirdiğini belirtti.

Küresel Fuar Acentesi Projesi ile firmaların rekabetini artırdığını ve yeni iş ortakları kazandığını kaydeden Burkay, "Dünyanın önde gelen fuarlarına düzenlediğimiz organizasyonlar ile binlerce firmamızı yurt dışı pazarlarına taşıyoruz. Firmalarımızın uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırıyoruz. Türkiye ekonomisinin mimarı olan firmalarımızın, ihracat odaklı büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fuara katılan Fabra Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Alemdar da fuarda Bursa ürünlerine ilginin her geçen yıl arttığını aktardı.

Sönmez ASF firma yetkilisi Nejat Tüzün de "Fuarlarda yer almak ihracatımızın artması ve Türk tekstilinin daha da ilerilere gitmesi adına çok önemli. Bursalı firmalar yurt dışı fuarlarda diğer firmaların önüne geçmiş konumda." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında, BTSO tarafından düzenlenen iş gezisine KOSGEB de destek sağlıyor. KOSGEB tarafından proje kapsamındaki organizasyona katılan firmaların ulaşım, konaklama, tercümanlık, rehberlik ve fuar giriş ücretleri için yüzde 50 oranında, yakın fuarlarda 3 bin lira, uzak fuarlarda 5 bin liraya kadar destek veriliyor. BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defa olmak üzere bin liraya kadar destek veriyor.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Paris, Bursa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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