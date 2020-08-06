Bursalı tekstilciler uçuşların açılmasını bekliyor - Son Dakika

Bursalı tekstilciler uçuşların açılmasını bekliyor

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Meclisi Üyesi tekstilci Haşim Kar, "Şimdi pandemi sürecinde ekonomik kayıplarımızı telafi etmenin ve eski pazarlara geri dönmenin telaşı içindeyiz.

Bursalı tekstilciler uçuşların açılmasını bekliyor, System.String[]

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Meclisi Üyesi tekstilci Haşim Kar, "Şimdi pandemi sürecinde ekonomik kayıplarımızı telafi etmenin ve eski pazarlara geri dönmenin telaşı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kar, pandemi sürecinde tekstil ve hazır giyim sektöründe ciddi oranda daralma yaşandığını aktararak şöyle devam etti:

"Yaşanılan zorluklardan edindiğimiz tecrübe ile pandemi sürecinde finansal sıkılaştırma politikaları Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, sektöre olan desteği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın ticaretimizi kolaylaştıracağı adımlar ile aşacağımızı düşünüyorum. Tekstil sektöründe yatırımlarımız Bursa ilimizde bulunan fabrikalarımızda sürecek. Bursa için geleceğin cazibe merkezi olan TEKNOSAB bölgesinde şirketimize yeni yapılacak tahsis ile birlikte savunma sanayi üzerine teknik tekstil üretimlerimize devam edeceğiz. Bu yatırımlar dışında turizm ve enerji anlamında yatırımlarımız sürmektedir."

Yıllık 19 milyar doları aşan ticaret fazlası veren sektörün milli ekonomiye en fazla katkıyı sağladığını vurgulayan Kar, "Şimdi pandemi sürecinde ekonomik kayıplarımızı telafi etmenin ve eski pazarlara geri dönmenin telaşı içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birel Tekstil Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İshak Kar da "Bence yeni stratejimiz, Kovid 19 salgınıyla alakalı güven kaybı yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin üretiminin kötü yönleri olan kalite ve lojistik süresinin uzun olmasını ön plana çıkararak tekrar tekstil üretiminde bizden aldığı pazarı geri alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde stokların arttığını anımsatan Kar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazır giyimde Avrupa Birliği piyasalarının açılması gerekiyor. Malum yüzde 70 ihracat AB ülkelerine yapılıyor. Bizim sektörümüz olan şal ve eşarp içinse Orta Doğu bölgesi başta olmak üzere Müslüman coğrafyaların piyasalarının normalleşmesi gerekiyor. İnanıyorum ki kısa sürede bu piyasalar düzelecektir. Sektörde şirket olarak eşarp ve şal üretiminde öncü konumda olmamız, finansal okuryazarlığımızın iyi olması, yedek akçe kaynak çeşitlendirmelerimizin güvenilirliği sebebiyle rahat bir şekilde bu süreci geçireceğimizi düşünüyoruz. En çok ihracat yaptığımız bölgeler arasında Orta Doğu, Levant bölgesi, Afrika, Kafkasya bölgesinin uçuşların açılması ile stoklarımızı eriterek rekor kıracağımız dönemlere döneceğimizi düşünüyorum."

Avrupa Birliği, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı tekstilciler uçuşların açılmasını bekliyor - Son Dakika Ekonomi
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