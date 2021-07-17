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Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma - Son Dakika

Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma

17.07.2021 12:06
Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma, System.String[]

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD'ye çifte çıkarma yapacak.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Tekstil sektörünün hedef pazarı ABD'ye çifte çıkarma yapacak. 20-21 Temmuz 2021 tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek olan Premiere Vision New York fuarına 14 firma ile milli katılım organizasyonu gerçekleştirecek olan UTİB, 20-22 Temmuz tarihleri arasında yine New York'da gerçekleştirilecek "Texworld New York City 2021 Hibrit Fuarı"na da 24 firmanın katılımını sağlayacak.

Premiere Vision New York fuarına bireysel katılım yapacak 4 firma ile birlikte iki fuarda Türkiye'den önde gelen 42 firma ürünlerini New York'tan dünya pazarının beğenisine sunacaklar.

Pandemi öncesinde Yurt dışı fuarlara en fazla katılım gösteren birlik olma özelliğini taşıyan UTİB; pandemi sürecinde ağırlık verdiği dijital etkinliklerle de Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda boy göstermesini sağlayacak.

Kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerinin sergileneceği Premiere Vision New York'un yılda iki kez düzenlendiğini belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Temmuz ayında 41'incisi düzenlenecek fuarda; 14'ü UTİB'in milli katılım organizasyonu, 4'ü de bireysel olmak üzere toplam 18 firma ile yer alacağız. ABD Türk Tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatımızı artırıyoruz. Dünyanın önemli alıcılarının da yakından takip etmesi ABD fuarlarının bizim için önemini daha da artırıyor" dedi.

"Dijital fuarda da yerimizi alıyoruz"

New York'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde düzenlenen Texworld New York fuarının bu kez dijital ortamda gerçekleştirileceğini belirten UTİB Başkanı Engin, "UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını buna göre gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren toplam 24 firmamız fuarda ürünlerini sergileyecekler. 12 firmamız fuarın dijital bölümünde yer alırken, hibrit versiyonuna ise yine 12 Türk firması katılacak. Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez denenecek olan bu yöntemle 11 ülkeden, 200'e yakın firma fuarda yer alacak. Dünyanın önemli alıcılarının takip edeceği fuarda firmalarımızın ciddi geri dönüşler almasını bekliyoruz. Bu fuarın artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz" dedi.

Giyimlik kumaş, hazır giyim ve ev Tekstili ürünleri başlığı altında 200'e yakın firmanın yer alacağı fuarı 4 binin üzerinde ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor. Starrett Lehigh'da düzenlenecek fuara firmalar bu yıl pandemi koşulları nedeniyle stand açmayacaklar. Ancak ziyaretçiler fuarı gezebilecekler. Katılımcılar, dijital ortamda veya hibrit olmak üzere iki farklı yöntemle fuarda yer alarak ürünlerini sergileyebilecekler.

Fuara digital ortamda katılan firmalar online olarak ürünlerini sergileyecekler ve alıcılarla yine dijital ortamda ikili görüşmeler yapabilecekler. Hibrit ortamda katılacak firmaların ise gönderdikleri numuneler fuar organizatörleri tarafından oluşturulan sergi alanlarında sergilenirken, firmalar yine fuar organizatörünün sağlayacağı altyapı ile alıcılarla online ortamda görüşmeler yapabilecekler.

Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma
Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Pandemi, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursalı tekstilcilerden New York'a çifte çıkarma - Son Dakika Ekonomi


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